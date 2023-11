El Liceo presentó ayer en sociedad su última incorporación, el argentino Guido Pellizzari. El jugador, de 29 años, destacó que la llegada al conjunto colegial supone para él “una oportunidad de oro en lo personal y en lo deportivo”. Las conversaciones que mantuvo con Juan Copa fueron una de las claves para que se decantase a venir. El técnico le expuso la situación en la que se encontraba el vestuario tras la lesión de Bruno Saavedra. “No dudamos ni un segundo al decir que sí, siempre fui claro con Juan y con el club”, explicó Pellizzari.

Así lo hizo. El Saint-Omer francés, equipo en el que ha militado las últimas dos temporadas, anunció de forma oficial su marcha el miércoles de la semana pasada, 1 de noviembre. El mismo viernes se presentó en el Palacio de los Deportes de Riazor para conocer en persona a su nuevo entorno. “El día que llegué, me bajé en el aeropuerto de Santiago. El club fue a buscarme y llegamos al pabellón”, relató Guido Pellizzari. Destacó que el equipo le recibió como uno más”. También desveló que realizaron “un festejo” al término de la sesión de entrenamiento. Agradeció la labor de sus nuevos compañeros, que le han hecho integrarse “rápidamente” en el vestuario.

El argentino, que lucirá el dorsal 54 en su espalda cuando se vista de corto, es consciente de que no podrá disputar ningún partido oficial hasta el mercado de invierno. Sin embargo, eso no le supuso un impedimento para aceptar la oferta liceísta. “En principio no es malo por el tema de la adaptación, pero me afecta al fin de semana”, reconoció, acostumbrado a jugar con regularidad. “Como deportistas, todos sabemos que lo que nos mantiene vivos es competir”, asevera Pellizzari. A pesar de esta situación ajena a su alcance, matiza que se siente muy a gusto en los entrenamientos que ha realizado hasta el momento. “Estoy disfrutando al máximo”, aseguró en su presentación. Tarde lo que tarde en llegar el momento de debutar, Guido apuesta como filosofía por “disfrutar cada día como si fuera el último” durante su etapa en el Liceo. Por ahora, ha firmado hasta el final de la presente campaña. En este tiempo, promete aportar todo lo mejor de sí mismo al club y al equipo. Además, aspira a pasárselo bien y a “aprender mucho”.

Esa ambición fue una de las razones por las que le sedujo recalar en A Coruña. “Me motivó mucho la ciudad y Juan [Copa] como entrenador. Me ilusionaba mucho tener a un entrenador que pudiese sacar lo mejor de mí”, indicó en el acto, en el que también le confirió importancia al factor familiar. La ciudad, “ni grande ni pequeña”, es otro aliciente para el jugador argentino porque es “perfecta para estar con la familia”. Contó que ya la visitó en varias ocasiones como rival. “La cultura y la gente se parece mucho a Argentina, pensé que me podía adaptar fácil”, declaró.

A pesar de que todavía quedan semanas para que pueda salir a la pista a jugar, nada le impide comprobar de primera mano el desempeño del equipo en los encuentros. Este sábado ya estuvo presente en el Palacio y vivió a pie de pista, junto a Bruno Saavedra, el triunfo de los verdes 4-2 a costa del Caldes. “El equipo tiene muchas ganas, mucha voluntad, de salir adelante”, apuntó. Conocedor de los malos resultados a domicilio en el inicio de curso, confía en que el trabajo buenas condiciones en los entrenamientos sea la clave para conducirles a la victoria. En primer lugar, en el duelo de este domingo (12.00 horas) en la pista del Lleida.

Pellizzari tampoco le pierde un ojo a la Champions y al complicado grupo del Liceo, con Barça, Barcelos y Forte dei Marmi. “Sabemos que es uno de los grupos más difíciles. Como jugador es una motivación encontrarte con equipos de alto nivel”, aseguró con ambición.