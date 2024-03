Alejandro Galán: “Con la afición los momentos malos son menos malos y los buenos, mejores”

Alejandro Galán (Calamonte, Badajoz, 1999) ha vivido una gran evolución en el Leyma. Llegó el año pasado, falto de seguridad, y se ha convertido en uno de los hombres en quien más confía Diego Epifanio. El ala pívot reconoce que el equipo precisaba de la victoria del pasado domingo contra el Cáceres, pero también que necesitan mejorar en defensa para luchar por conseguir un objetivo ambicioso que también estará más cerca con el apoyo de la afición.

¿Cuánto necesitaban en el vestuario la victoria contra Cáceres?

Por el momento de la temporada en el que estamos y cómo se ha dado la clasificación en la tabla, una victoria después de dos derrotas sabe mucho mejor. No solo a nivel de resultado, que también lo necesitábamos, porque si no ganábamos íbamos a perder el liderato. Si no a nivel de sensaciones. Necesitábamos volver a encontrar las sensaciones. No nos encontrábamos cómodos en defensa, en ataque no nos estaban saliendo las cosas... Creo que ya nos encontramos más cómodos y nos va a venir bien para este tramo final.

¿Aún tuvieron algunas dudas?

Creo que sí hay cosas que mejorar, pero ya dimos otra versión un poquito menos dudosa y mejor que los otros dos días.

Epi señaló que habían faltado detalles en defensa.

Sí, yo también creo que es donde necesitamos dar un paso adelante si queremos seguir arriba y lograr lo que queremos. Es el camino.

Quedan ocho partidos para el final. ¿Eso es mucho o es poco?

Visto lo visto, en esta liga ocho partidos pueden ser mucho. En cinco cambió todo el panorama y en otros tres volvió a cambiar todo y a apretarse la clasificación. Puede pasar cualquier cosa y tenemos que estar preparados para ello.

De las ocho jornadas que quedan, ¿destaca algún partido?

Ahora mismo todos los partidos para mí y para todos son una final, ya no solo por lo que nos jugamos, sino por su complejidad en sí. Los equipos que estaban mal se han reforzado, los que estaban bien están mejor y vienen pisando fuerte... Yo no descartaría a nadie.

¿Y descartaría a alguno de los rivales que les persiguen?

Pues a ninguno tampoco. Es que se están todos matando entre ellos... Diría Burgos, pero después va y le gana Lleida. Diría otro y pasaría lo mismo. Estamos todos contra todos.

LOC

Los rivales se refuerzan, ¿encajaría un fichaje en el Leyma?

No me lo planteo, cuando algo funciona, desde mi punto de vista es mejor no tocarlo.

¿Ha superado los problemas de confianza del primer año?

Yo me encuentro bien, cómodo con el rol que tengo dentro del equipo. Epi me pide como a todos: que intente sumar en todo lo posible, tanto atrás como en ataque, para hacer que ganemos los partidos.

Y que se pegue con todos.

Sí (se ríe), creo que es algo que me caracteriza, ser un jugador intenso y con carácter.

El curso pasado tenía como pareja en la pintura a Nwogbo y este a Huskic. ¿Cómo fue la adaptación?

La verdad es que, como todos ya saben, Goran no solo es que sea bueno, es que hace bueno a sus compañeros. Y además de tener esa conexión que tenemos en la pista, me llevo muy bien con él fuera de ella. Desde fuera tiene pinta de serio, pero es todo lo contrario a lo que parece. Hay buen ambiente en el vestuario. Y al haber renovado tantos, ha hecho que la adaptación sea más fácil.

¿Es otro de los que renovó para quitarse la espina del año pasado?

Fue un golpe duro. Estuvimos todo el año haciendo buen baloncesto, para llegar al play off y no solo perder, sino de la manera en la que perdimos. Estaría bien poder resarcirse.

Ahora la afición es un factor extra.

A nosotros nos ayuda mucho. Los que hemos vivido esto el año pasamos sabemos que no es fácil. Esto ha sido un trabajo poco a poco del club. Solo queda disfrutar de lo que queda de aquí a final de la temporada. Porque se nota. No es lo mismo jugar con el pabellón a medias que como los estamos haciendo últimamente, que no solo es que se llene, sino que la gente aprieta. Los momentos malos son menos malos y los buenos, mejores

¿Eso también es más presión?

No, pero sí mucha ilusión.

Suscríbete para seguir leyendo