BCA28, 20 años como referente empresarial en A Coruña

Elegir una oficina ya no consiste únicamente en encontrar un espacio donde trabajar. Las empresas buscan entornos que proyecten una imagen sólida, faciliten el día a día de sus equipos y les permitan seguir creciendo.

Desde el 2007, el BCA28 acompaña el crecimiento de empresas de todos los tamaños, ofreciendo un entorno donde la ubicación, la flexibilidad y los servicios se unen para crear un auténtico ecosistema empresarial. Hoy, consolidado como uno de los centros de negocios de referencia en A Coruña, alberga a compañías de primer nivel como ABANCA Servicios Financieros, DIGI, Riello UPS, Madhaushg, Superco Gestión, Sevetosa Engineering, Bz55 o NSJ Global, que han encontrado aquí el espacio idóneo para desarrollar su actividad.

Ubicado en el corazón del Polígono de A Grela, el mayor núcleo empresarial de Galicia, el BCA28 ofrece mucho más que oficinas: pone a disposición de empresas, profesionales, startups y grandes corporaciones un entorno moderno, funcional y preparado para responder a las nuevas formas de trabajar.

Un espacio diseñado para crecer

Cada empresa evoluciona a un ritmo diferente y necesita espacios capaces de adaptarse a ese crecimiento. Por eso, el BCA28 ofrece soluciones flexibles para todo tipo de organizaciones.

El edificio cuenta con oficinas privadas de entre 80 y 1.000 metros cuadrados, completamente diáfanas y listas para personalizar según las necesidades de cada empresa. Para quienes buscan incorporarse de forma inmediata, también dispone de despachos totalmente amueblados, equipados con mobiliario de diseño y acceso a todas las zonas comunes del edificio.

El edificio cuenta con oficinas privadas de entre 80 y 1.000 metros cuadrados. / LOC

A ello se suman salas de reuniones y espacios flexibles para la celebración de eventos, adaptados a diferentes formatos y necesidades. Un entorno idóneo para reuniones, formaciones, conferencias, presentaciones de producto o jornadas profesionales, disponible tanto para las empresas instaladas en el edificio como para aquellas organizaciones que buscan un espacio moderno y funcional para sus eventos corporativos.

La oferta de servicios se completa con zonas comunes pensadas para favorecer el bienestar y la comodidad de las empresas, además de parking privado y un servicio de conserjería que constituye uno de los principales valores diferenciales del edificio. Este servicio se encarga de la recepción de visitas, la gestión de la paquetería y la atención diaria a las empresas, facilitando el funcionamiento cotidiano y ofreciendo un apoyo constante a los usuarios del business center.

Una ubicación estratégica

Uno de los grandes valores del BCA28 es, sin duda, su ubicación. Situado en el Polígono de A Grela, el principal motor empresarial de A Coruña y el mayor núcleo industrial y de servicios de Galicia, el edificio disfruta de un emplazamiento privilegiado para empresas que necesitan estar perfectamente conectadas.

Desde el BCA28 se accede al centro de la ciudad en apenas cinco minutos, al aeropuerto de Alvedro en diez y al Puerto Exterior en quince. Además, su conexión directa con la Tercera Ronda facilita el acceso inmediato a la AP-9, al Polígono de Pocomaco y al resto del área metropolitana.

Su entorno también supone una ventaja competitiva. Más de 4.000 empresas desarrollan su actividad en A Grela, convirtiendo la zona en uno de los mayores núcleos empresariales de Galicia, donde conviven compañías de sectores como la banca, la logística, la tecnología, las telecomunicaciones, la ingeniería o los servicios profesionales.

Un edificio que genera oportunidades

Trabajar en el BCA28 también significa compartir espacio con compañías de primer nivel, favoreciendo el networking, la colaboración y la creación de nuevas oportunidades de negocio.

Desde el 2007, el BCA28 acompaña el crecimiento de empresas de todos los tamaños. / LOC

Hoy, casi dos décadas después de su apertura, el BCA28 continúa siendo un referente para el tejido empresarial coruñés, gracias a una ubicación estratégica, espacios versátiles y un entorno diseñado para favorecer el crecimiento de las empresas. El edificio está gestionado por Superco Gestión, empresa especializada en la gestión y comercialización de activos inmobiliarios, con una amplia experiencia en la dirección y administración de centros comerciales, centros de negocios y otros espacios empresariales.

Para resolver cualquier duda o ampliar la información sobre los espacios disponibles en el BCA28, los interesados pueden contactar directamente con Superco Gestión a través del teléfono 881 874 184 o del correo electrónico comercial@supercogestion.es.