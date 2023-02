Un punto no es mal botín, menos ante un rival directo, pero el Viaxes Amarelle hizo mucho más ayer sobre la pista de la Sagrada Familia que el Teldeportivo como para que este fuera todavía mayor. La falta de puntería de las naranjas impidió que, pese a su insistencia, los últimos minutos incluso con juego de cinco, se moviese el marcador. Por no entrar no lo hizo ni el balón parado, con penalti y un doble penalti fallado por las de casa. Cero goles para cada equipo. Y un punto para ambos que deja al conjunto coruñés cinco por encima del descenso, por lo que la lucha por la salvación continuará en lo que queda de segunda vuelta.

Las coruñesas salieron al partido conscientes de su importancia y con una clara vocación ofensiva. Presión arriba y encerrar al contrario en su área. Eso provocó por un lado que llegaran las primeras ocasiones y por otro, que las visitantes se cargasen de faltas. Incluso un penalti, que tiró Cris Lourés. Y un doble penalti, ejecutado por Claudia Lobo. Solo sirvieron para que Mariona ampliara su catálogo de paradas. La segunda parte bajó un poco la intensidad naranja e incluso el Teledeportivo tuvo sus ocasiones para sorprender, pero también respondió bien Leti Rojo bajo los palos locales. Jorge Basanta decidió arriesgar al final para buscar los tres puntos con la estrategia de portera-jugadora pero tampoco sirvió. Todo acabó como había empezado cuarenta minutos antes: 0-0. Tras este duelo oficial, el conjunto herculino tendrá hoy como jornada de descanso para retomar mañana lunes los entrenamientos para preparar una intensa semana de partidos. En liga le toca visitar el sábado al Poio Pescamar, uno de los equipos de moda de la Primera División femenina ya que ocupa la segunda posición de la clasificación. Pero en mitad de semana afrontará las semifinales de la Copa Xunta. Un calendario con el que el Amarelle quiere seguir cumpliendo su sueño, que es el de mantenerse en la elite nacional.