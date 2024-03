Se busca: la mejor versión del Leyma

“Hay un millón de razones para ganar a Cáceres”, aseguró Goran Huskic esta semana. Y es que el Leyma tiene muchos alicientes para el partido de esta tarde en el Palacio de los Deportes de Riazor (18.00 horas). La primera y más obvia es la de defender el liderato porque la victoria de ayer del San Pablo Burgos le obliga a ello para retenerlo. La segunda, recuperar la buena senda después de dos derrotas seguidas, la peor racha de la temporada —lo que ya habla de por sí del gran año naranja—. Y otra es la revancha con los extremeños, uno de los equipos de la zona de abajo que le sorprendió en la primera vuelta y que, tras su última victoria, se aferra al milagro de la salvación. Todo pasa para el Leyma por lo más sencillo y a la vez más complicado: recuperarse a sí mismos.

Miguel Miramontes

El equipo coruñés alcanzó su punto álgido al ganar al Estudiantes. Era la victoria número doce consecutiva. Y, además, con una sensación de haberse vuelto imbatible. Gipuzkoa, que había sido precisamente el rival con el que había empezado todo, se convirtió en su verdugo, también como el curso anterior, cuando le eliminó en los cuartos de final del play off. Y casi sin tiempo a lamerse las heridas el Leyma tuvo que viajar a Fuenlabrada, donde un escaso acierto en el tiro lastró las pocas opciones que tuvo de ganar y reenganchar las buenas sensaciones. La alegría en ataque y la solidez en defensa. Dos facetas a recuperar.

La doble derrota en una semana tuvo pocas consecuencias a nivel clasificación porque se mantuvo líder con una victoria de ventaja. Pero ahora le obliga a cambiar el chip para recibir a un Cáceres, segundo por la cola con solo seis victorias, y no caer en los mismos errores. “Tenemos que intentar hacer las cosas bien. Suena muy fácil: intentar nuestro ataque, buscar las mejores opciones, tener buena lectura de cómo nos están defendiendo, ser valientes, no arrugarnos.... Y creo, sobre todo, en retomar el control de pérdidas de balón”, analizó Diego Epifanio. “Es una cosa que hemos hecho bien durante muchos partidos y en los últimos son demasiadas pérdidas en inicios de partido. Después, defensivamente evitar canastas fáciles e intentar que el rebote defensivo no les dé opciones de segundos ataques”, añadió.

Por eso cree que es importante “empezar fuerte”. “No tiene nada que ver con empezar por delante en el marcador sino con ser sólidos en muchas de las cosas que trabajamos. Defensivamente, no recibir canastas fáciles y que no queremos que nos anoten. Y en ataque, jugar a lo que queremos jugar”, aclaró.

Suscríbete para seguir leyendo