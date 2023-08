Goran Huskic, experiencia ACB para el Leyma

El Leyma Coruña da un golpe sobre la mesa con la confirmación del fichaje de Goran Huskic, pívot serbio de 2 metros y 10 centímetros, 31 años y con una amplia experiencia en el baloncesto español, incluida la ACB, donde tuvo una actuación destacada con el San Pablo Burgos. Allí coincidió con el entrenador Diego Epifanio, con el que se reencontrará en el conjunto naranja y que ya le conoce a la perfección. Juntos ascendieron de LEB Oro a la máxima categoría y lograron después la permanencia. “Goran tiene la capacidad de hacer mejores a sus compañeros porque es muy generoso. Puede jugar en el poste bajo y en el poste largo, pero con la opción de encontrar siempre la mejor opción para anotar. Une talento y generosidad”, valora Epi sobre el nuevo jugador que tendrá a sus órdenes.

La segunda torre del equipo ya está aquí! Segundo fichaje de la temporada 23/24!



La calidad de @GHuskic formará parte del Leyma Coruña 🔥



Bienvenido a la #FamiliaNaranja, Goran! 🧡



🔗 https://t.co/CuQU6XrkwA pic.twitter.com/u29KatdNJG — Leyma Basquet Coruña (@basquetcoruna) 1 de agosto de 2023

También destaca que el próximo curso será su noveno año en España: “Aunque lleve un tiempo sin jugar aquí, tiene experiencia y eso hará que la adaptación sea más rápida. También viene de hacerlo bien tanto en Alemania como Lituania. Y llega con muchas ganas de afrontar el reto”. Junto a Atoumane Diagne, el Leyma tendrá una de las parejas de cincos más poderosas de la liga. “Hay que ver cómo se terminan de mover el resto de los equipos”, dice el técnico burgalés, “pero sí que creo que vamos a tener una pareja muy completa”. Para Epi, la suma de Huskic y Diagne es “una combinación de talento y físico”. “Es un gran dúo. Nos van a dar diferentes opciones tanto de ataque como de defensa. Esperamos poder sacarles el máximo rendimiento”, añade.

Madre mia este año LEB ORO va a ser una auténtica maravilla, con muchas ganas por volver a mi segunda casa España, y ver tanto amigos para toda vida otra vez, tambien hecho de menos muchos platos q se pueden comer solo en ESP , saludos! ♥️ — Goran Huskic (@GHuskic) 1 de agosto de 2023

Que ya se conozcan es otro punto a favor, que solo suma. “Ya sabemos la idea que tenemos el uno del otro”, indica el entrenador naranja. “Es una opción que la verdad no contemplábamos en un principio pero desde que surgió se cerró muy rápido y nos viene muy bien”, reconoce. Con tantas renovaciones y jugadores ya conocidos, no partirán de cero: “Más allá del mal sabor de boca por el play off, hicimos un gran trabajo en la liga regular y queríamos que este año no fuese tan difícil el inicio, con entrenador nuevo y cuatro jugadores que no tenían experiencia en la liga. Y para reforzarnos sí que buscamos algunos jugadores que nos diesen, no algo mejor, sino diferente. Espero que todo junto nos ayude a mejorar”.

Huskic, por su parte, envió un mensaje a los seguidores naranjas. “Os mando un saludo a toda la afición del Leyma. Tengo ganas de ver a Epi otra vez y tengo ganas de empezar el año con mucha ilusión y hacer un buen trabajo. Un abrazo para la afición y toda la gente de A Coruña. Nos vemos pronto”, dijo en un vídeo publicado por el club en sus redes sociales. El de Belgrado es el segundo fichaje anunciado. Solo un día antes se había hecho público el del ala pívot estadounidense Sean McDonnell, procedente del Alicante. Con ellos y las siete renovaciones (Álex Hernández, Ingus Jakovics, Olle Lundqvist, Aleix Font, Yunio Barrueta, Alejandro Galán y Atoumane Diagne) son nueve los integrantes de la plantilla desvelados y quedarían otros dos más para subirse al barco, presumiblemente un base y otro jugador exterior que pueda acercarse al aro. Como el año pasado, quedaría una ficha libre para completar entrenamientos y convocatorias con jugadores salidos de cantera que tendrán la oportunidad de comprobar de primera mano cómo funciona un equipo profesional.