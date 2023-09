Goran Huskic: “Muchas veces voy andando a la Torre de Hércules”

Goran Huskic (Belgrado, 1992) disfruta de su regreso a la LEB y de sus primeros días en la ciudad y va adquiriendo hábitos de un coruñés más. Aportará calidad y experiencia en la zona a un proyecto continuista que luchará por todo. El serbio ve, a su vuelta, un baloncesto español de mayor nivel y más vivo y centra en hacer grupo y en hablar en la pista

¿Cómo está siendo su adaptación a la ciudad y al equipo?

Me encanta la ciudad, estoy todo el día andando por ahí, mirando cosas. Vivo cerca de la playa y muchas veces voy andando hasta la Torre de Hércules. Me encanta la comida, le gente del club. Todo lo que necesito lo están cumpliendo. A Epi (Diego Epifanio, el entrenador) lo conozco desde hace tiempo. En Burgos estuvimos cuatro años juntos. No me puedo quejar de nada.

Por cómo habla, parece que llevase más tiempo en A Coruña...

Me siento muy bien recibido por el club, por la gente que he conocido, que me parece muy buena. Estoy muy contento.

¿Tenía ganas de volver a esta liga y a este club?

Me apetecía mucho regresar a España. Los dos últimos años estuve en Alemania y en Lituania y deportivamente he hecho mi trabajo, pero obviamente si me preguntas que tipo de vida prefiero tener, pues es esta, la que tenéis aquí.

¿Ve al equipo con los mimbres necesarios para subir a ACB?

Seguro que hay potencial, pero luego hay que demostrar en la cancha. Ahora mismo se dicen estas cosas y no está claro. Vamos a trabajar para cumplir las ambiciones máximas que tenemos. Nadie necesita contar mentiras para rebajar la presión, pero es cierto que el papel que te asignan es una cosa y la cancha es otra. Tenemos que hacer un clic como grupo, tener buena química, pelear como un equipo por nuestro compañero y demostrar en la pista que somos serios

¿Se nota en los entrenamientos que renovaron siete jugadores?

Es muy importante, es un muy buen movimiento por parte del club: quedarse con siete jugadores del año pasado. Se puede coger antes la forma, saber lo que quiere Epi, conocer las jugadas, dónde hay que atacar. A los nuevos nos ayuda que haya un núcleo ya formado del año pasado.

¿Se parece esta LEB Oro a la que dejó usted hace unos años?

En nada, hay mucha más calidad. Antes no se podía subir tan fácil y muchos de ACB no bajaban. Ahora hay más transmisión de equipos arriba y abajo y más conjuntos tienen esa ambición, que es ascender. Y hay más de ACB que tienen miedo a bajar, eso es bueno para las dos competiciones

¿Qué impresión le gustaría que tuviera el Palacio de usted?

Soy un jugador que juega para el equipo y que siempre intenta hacer mejor a sus compañeros y es la imagen con la que me gustaría que se quedaran de mí.

Serbio, seguidor de Djokovic y amante de España. Solo le incomodará cuando algún tenista de aquí quiere quitarle un título a Novak...

Siempre respeto y rivalidad sana. España está al mas alto nivel casi en cualquier deporte en Europa. Baloncesto, tenis, waterpolo... Y nosotros estamos por ahí y siempre nos andamos cruzando (se ríe). ¿Quién engaña a quién? Es bonito. Es bueno para ser mejor en cada deporte. Los españoles también tienen ese orgullo de representar a su país y de pelear.