Cole Brauer y los 130 días que cambiaron las reglas

Un barco, el First Light. 130 días. Cuatro meses. Tres océanos y tres grandes cabos. Incontables tormentas. Y varios momentos críticos. El viaje de Cole Brauer con salida y meta en A Coruña llega hoy a su fin. Su entrada estaba prevista ya para ayer miércoles entre las 12.00 y las 16.30 horas pero la ausencia de viento obliga a la navegante a hacer zigzag para completar su gesta así que su llegada a la ciudad se pospuso para hoy y a las 08.15 horas su barco ya se veía desde la costa coruñesa.

El barco de Cole Brauer ya se ve desde la costa de A Coruña. / M.V.

Desde el litoral coruñés, vítores y aplausos para la regatista estadounidense mientras enfila el puerto de A Coruña.

Iago López

La línea de meta, situada en la punta del dique de Abrigo, le espera. Está previsto que allí se suban sus allegados para alcanzar juntos a ellos los muelles. No será la primera de esta Global Solo Challenge que ha situado a la ciudad como punto estratégico de la vela oceánica mundial. Antes que ella, segunda ganadora, ya se alzó con la victoria el francés Philippe Delamare. Ni siquiera se convertirá en la primera mujer en dar la vuelta al mundo en solitario —sí la primera estadounidense—. Pero ha sido la que ha cambiado las reglas y con ellas, la historia. “Ha tocado los corazones de miles de personas”.

Con sus 29 años y sus escasos 160 centímetros de altura y 50 kilos de peso ha roto con los estereotipos del hombre rudo y solitario que se hace a la mar. También ha gritado al mundo que no hay nada que no pueda hacer después de que una y otra vez le dijeran que era demasiado pequeña, demasiado inexperta, demasiado mujer. Pero sobre todo ha sabido comunicar de una forma sincera, natural y divertida los pormenores de su camino, conectando con el público como nadie antes lo había hecho. Ser capaz de guiar un monocasco a través de tormentas, arreglar averías mecánicas, subirse al mástil e incluso ponerse una vía a sí misma no está reñido con hacer la colada, pintarse las uñas o ponerse un pijama en Navidad y un vestido en Año Nuevo para bailar sobre la proa. Comenzó la aventura con dos mil seguidores en Instagram (@colebraueroceanracing). Cuando por fin ponga los pies en tierra y reciba el abrazo primero de sus padres seguido por el de sus amigas más íntimas y el de su equipo, que le ha seguido 24 horas al día durante todo este tiempo, serán medio millón de ojos, la mayoría nuevos seguidores de este deporte, los que estarán puestos en ella.

Cole Brauer partió de A Coruña el pasado 29 de octubre, pero la aventura había comenzado mucho antes, sin que haga falta remontarse al momento en el que se topó con el mundo de la vela cuando se mudó a Hawai para estudiar. Después compitió a nivel profesional, siempre con la idea de la vuelta al mundo en su cabeza, y en julio del año pasado se planteó el reto de esta Global Solo Challenge. Lo había intentado antes en otras competiciones más exclusivas, pero siempre había sido rechazada. Marco Nannini, el organizador, no le dijo que no, es más, creó esta prueba con centro logístico en A Coruña con esa afán inclusivo y con la posibilidad de que participasen proyectos con un presupuesto más reducido. Así que Brauer empezó a juntar a su equipo, que poco a poco tomó Newport, donde se instaló el centro de operaciones.

Todo el mes de agosto y todo el de septiembre estuvieron preparando el barco. “Cuando llegué por primera vez a Rhode Island estaba muy preocupado. Ella estaba lista, pero el barco no estaba preparado para ir a ningún lado, menos para dar la vuelta al mundo. Pasamos todo agosto, todo septiembre y después todo el mes de octubre aquí en A Coruña trabajando en el barco para que estuviera listo. Trabajamos incluso la noche previa a su salida”, recuerda Duncan Nevard, el encargado de la parte tecnológica. “Cuando me uní al proyecto, sabía que Cole podría hacerlo ella sola. Pero lo que quería es que ella se pudiera centrar en la parte de navegación y yo en todo lo demás: el barco, la logística, la parte financiera...”, afirma Brendon Scanlon, el director del proyecto.

Una vez en el mar, su travesía no estuvo exenta de complicaciones, comprobando de primera mano aquello de que después de la tormenta siempre viene la calma... y viceversa. Nada más salir tuvo problemas físicos derivados de una intoxicación alimenticia. Tuvo que ponerse una vía a sí misma para hidratarse por consejo de su equipo médico, que en los meses previos a su partida la había entrenado ante todo tipo de situaciones, desde poner grapas hasta un torniquete para cortar una hemorragia masiva. “No se sentía bien, no estaba bien anímicamente, ni mentalmente ni físicamente. Solo deseaba que pasara esos 4 ó 5 días. Una vez que pasó eso ya no estuve tan nervioso porque sabía que no había situación a la que no se pudiese enfrentar de alguna manera. Y tenía de todo para arreglar cualquier parte del barco”, asegura Nevard. Siguió su camino, Atlántico abajo, para enfrentarse al cabo de Buena Esperanza, el cuerno de Sudáfrica, y sin acercarse demasiado al hielo, enfilar hacia el Índico.

Por allí vivió momentos críticos por problemas técnicos con el autopiloto del barco. “Creímos que iba a tener que parar en Australia o Nueva Zelanda para arreglarlo”, desvela Scanlon, que tenía incluso los billetes para volar a Australia y también tres muelles reservados en el país. Pero se repuso, pasó el cabo Leeuwin (Australia), entró en el Pacífico, siempre manteniendo a raya el hielo del Antártico, y llegó al cabo de Hornos (extremo austral de Chile), uno de los puntos mágicos del viaje tras el que empezó la subida de vuelta por el Atlántico, con fuertes vientos que también hicieron temer por la integridad del barco. De nuevo salió intacta. Viendo cada vez más cerca el momento de ver la Torre de Hércules. Y tomando nota para sus próximas metas: ser la primera mujer en ganar la Vendée Globe en 2028.