A Coruña, entre las ciudades españolas con mayor uso del autobús urbano

A Coruña se sitúa entre las ciudades españolas de entre 200.000 y 350.000 habitantes con mayor uso del autobús urbano. Con 27,5 millones de viajes en 2024 y previsión de rebasar los 28 millones al cierre de 2025, A Coruña supera ampliamente la media de ciudades de este rango poblacional (20,3 millones) y mantiene una posición destacada frente a otras como Gijón (22,2 millones), Vigo (18,2 millones), Vitoria (17,7 millones) u Oviedo (14,8 millones). Estos datos reflejan una apuesta clara por la movilidad sostenible y refrendan el trabajo de mejora continua realizado por la Compañía de Tranvías y que se traduce en la renovación de sus nueve certificaciones de calidad tras superar la auditoría externa de Aenor.

Estas 9 acreditaciones garantizan que el servicio de transporte público coruñés cumple los estándares más exigentes en ámbitos clave como la gestión de la calidad, la protección ambiental, la seguridad y salud laboral, la accesibilidad universal, la calidad específica en transporte público, la seguridad vial, el cumplimiento normativo y la protección de la información. Estas certificaciones, a diferencia de muchas otras empresas del sector, abarcan a la totalidad del servicio, es decir, todas las líneas de la ciudad y todos aquellos servicios de su competencia, como la app iTranvias o la información de las paradas. Aenor destaca el cumplimiento de todos los objetivos de calidad del servicio publicados en la web de la Compañía.

Todo esto refleja un compromiso firme de la Compañía de Tranvías con la mejora continua y la innovación. El esfuerzo diario por dar un mejor servicio es lo que explica que se haya conseguido mantener un índice de satisfacción alto de los usuarios y se refleja también en el incremento de viajeros por encima de la media nacional experimentado en el último año.

Así, con el aval de casi 125 años al frente del transporte público de A Coruña y con los resultados obtenidos, la Compañía aspira a renovar la confianza de la ciudad y afrontar los retos de futuro donde el transporte público está llamado a ser el eje principal de una movilidad para todos, más amable, universal y sostenible