La Vía Verde Compostela-Tambre-Lengüelle, impulsada por la Diputación de A Coruña, se ha consolidado en pocos años como uno de los proyectos más ambiciosos de recuperación del patrimonio ferroviario en Galicia. A partir del antiguo trazado de la línea de vía estrecha que unía Santiago de Compostela con A Coruña, hoy ofrece casi 36 kilómetros pensados para caminantes, ciclistas y usuarios de turismo sostenible, en un corredor que une paisaje, memoria industrial y desarrollo local.

De ferrocarril en desuso a la vía verde más larga de Galicia

El origen del actual itinerario se remonta a los primeros años del siglo XX, cuando el ferrocarril conectaba Santiago con A Coruña transportando pasajeros y mercancías y contribuyendo al desarrollo industrial y rural de la comarca. La puesta en marcha del Eje Atlántico de alta velocidad dejó en desuso este trazado histórico y sus infraestructuras asociadas.

La Vía Verde: De línea férrea a eje supramunicipal de futuro

A partir de 2018 se activó el proceso de transformación. La Diputación de A Coruña y los concellos de Santiago, Oroso, Ordes, Tordoia y Cerceda encomendaron a la Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE) la redacción de dos proyectos constructivos, de 10,18 y 26,67 kilómetros, sobre el tramo entre A Sionlla y Cerceda. En 2019 se dio el paso definitivo para convertir el antiguo corredor ferroviario en vía verde, solicitando formalmente el proyecto a la FFE y reforzando la cooperación institucional entre Diputación y ayuntamientos. El 4 de septiembre de 2022 se inauguró el primer tramo, entre Oroso y Cerceda, con 26,67 kilómetros habilitados para el paso de peatones y ciclistas. Este recorrido se convirtió en la primera vía verde de la provincia de A Coruña y en la de mayor longitud de Galicia.

El proyecto se integra en el programa estatal Vías Verdes, impulsado desde 1993 por la propia FFE para recuperar antiguas líneas férreas en desuso y convertirlas en corredores seguros y accesibles. En el conjunto del Estado, más de 3.300 kilómetros han sido reconvertidos bajo este paraguas.

36 kilómetros entre túneles, vías y estaciones

La Vía Verde Compostela-Tambre-Lengüelle discurre hoy por 26 kilómetros plenamente operativos entre Oroso y Cerceda, mientras se ejecutan los 10 kilómetros restantes que unirán el trazado con Santiago de Compostela y permitirán alcanzar los casi 36 kilómetros previstos.

El recorrido atraviesa varios concellos entre la capital gallega y el entorno de Cerceda, cruza el río Tambre y serpentea por antiguos túneles, puentes, masas de bosque autóctono y pequeñas parroquias rurales. Las antiguas estaciones se están rehabilitando como áreas de descanso y nuevos equipamientos al servicio del público, como en los casos de Queixas (Cerceda) y A Pontraga (Ordes).

El firme combina tramos de grava compactada y secciones asfaltadas, con pendientes suaves y un trazado alejado del tráfico motorizado. Según la Asociación de Concellos da Vía Verde Compostela-Tambre-Lengüelle, se trata de un itinerario concebido como «un camino para todos», que puede recorrerse caminando, en bicicleta o corriendo, y que ofrece una alternativa de ocio y movilidad activa para todas las edades.

En Galicia, uno de los territorios europeos con mayor índice de envejecimiento, la iniciativa tiene una dimensión específica ligada a la salud pública. De acuerdo con los datos recogidos por la asociación promotora, casi un 25 % de las personas usuarias son mayores de 65 años, que emplean la vía verde de forma habitual para caminar, socializar o realizar ejercicio moderado. Para dar continuidad al proyecto más allá de los cambios de gobierno, los concellos implicados crearon la Asociación de Concellos Vía Verde Compostela-Tambre-Lengüelle, responsable de la gestión del destino.

Desde la Diputación de A Coruña, el diputado de Turismo y coordinador de la asociación, Antonio Leira Piñeiro, destaca que la vía verde es «una fuente de oportunidades vinculadas al turismo sostenible» y señala como objetivo «incorporar más concellos, como el de Culleredo», para acercar el trazado a A Coruña.

Mantenimiento, seguridad y adaptación al clima

Una vez realizada la inversión inicial en el trazado, concellos y asociación asumen labores de mantenimiento anual del firme y de recuperación de las antiguas estaciones, así como la mejora de la señalización direccional y de los paneles interpretativos sobre el patrimonio natural, histórico y cultural de la zona. Además, se han habilitado áreas de descanso, aparcamientos para bicicletas y bancos.

El Plan de Sostibilidade Turística en Destino (PSTD), dotado con 1,3 millones de euros, incorpora medidas específicas vinculadas a la adaptación climática y a la seguridad: un plan de actuación y seguimiento ante riesgo de inundaciones, un plan de evacuación, estudios de accesos y de niveles de uso, así como la instalación prevista de pérgolas ajardinadas en las áreas de descanso para afrontar el aumento de temperaturas. Entre las actuaciones incluidas figuran también puntos de agua y estaciones de autorreparación de bicicletas, en el marco de un eje de eficiencia energética orientado a reforzar la movilidad activa.

Un recurso en expansión

Los contadores instalados en la vía permiten seguir la evolución del número de usuarios. En 2024, el dispositivo situado en la estación de A Pontraga (Ordes) registró más de 54.000 usos, frente a los 28.000 del ejercicio anterior. Si se atiende exclusivamente a la dirección mayoritaria —hacia Santiago—, la cifra roza los 42.000 usos, más del doble que en 2023. El estudio del perfil de usuarios elaborado por la asociación indica que alrededor del 60 % de los usos corresponden a población residente en el entorno, lo que refleja un alto nivel de aceptación local y al mismo tiempo un margen de crecimiento en la promoción turística exterior.

El proyecto se apoya en varias líneas de trabajo orientadas al desarrollo local. En el ámbito de la comunicación se ha creado una identidad corporativa propia, un gabinete para gestionar redes sociales y contenidos, y materiales de promoción como folletos-mapa turísticos, exposiciones itinerantes y soportes publicitarios diversos.

El PSTD incorpora medidas en cuatro grandes ejes: transición verde, eficiencia energética, transición digital y competitividad. Entre ellas figuran encuentros para empresarios y emprendedores del turismo y la gastronomía orientados a la economía circular, un plan de promoción de los «feiróns» para fomentar el consumo de productos de kilómetro cero y de temporada, y programas de rutas en la vía verde para poner en valor el patrimonio gastronómico local, en coordinación con el Plan Nacional de Enogastronomía.

Deporte, educación y embajadores locales

La estrategia de difusión ha recurrido a la implicación directa de la población local. Desde la asociación se diseñaron campañas audiovisuales en las que deportistas de los cinco concellos ejercen como embajadores de la vía verde, destacando la utilidad del itinerario para sus entrenamientos.

Cada municipio designó a su representante: el halterófilo Martín Liste (Tordoia), la deportista de canicross Valeria Batire (Oroso), la ciclista Mon Constenla (Santiago), el especialista en trail Miguel Vázquez (Cerceda) y la taekwondista Alba Rey (Ordes). A ellos se suma el triatleta Iván Raña, vecino de Ordes, que actuó como embajador en Fitur.

Una segunda campaña de vídeos recogió testimonios a pie de vía de vecinos y vecinas que utilizan habitualmente el recorrido, lo que permitió compilar opiniones y valoraciones sobre su uso cotidiano. La implicación social se extiende al ámbito educativo. Bajo la iniciativa Novas Xeracións da Vía, la asociación colabora con los centros escolares de los municipios mediante material didáctico específico, talleres y salidas guiadas por el trazado, con el objetivo de sensibilizar al alumnado sobre la importancia de cuidar el entorno y de conectar a la juventud con los recursos y oportunidades de su propio territorio.

Horizonte y actuaciones

El proyecto incorpora también intervenciones artísticas para redefinir espacios vinculados a la antigua infraestructura. Está prevista la realización de murales en los depósitos de agua de las estaciones de Cerceda y A Pontraga, integrando la creación artística como herramienta de puesta en valor del territorio.

En el plano de las obras, se encuentran en marcha los trabajos para completar el tramo Oroso-Santiago, y ya se han adjudicado actuaciones posteriores, con la intención de sumar nuevos concellos —como Culleredo— y prolongar la vía lo más cerca posible de A Coruña.