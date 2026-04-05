La Copa Máis Enerxía se afianza como cita clave del fútbol base femenino

La segunda edición de la Copa Máis Enerxía ha finalizado este fin de semana en A Madroa consolidándose como una de las iniciativas más destacadas del fútbol base femenino. El torneo reunió durante tres días a cerca de mil jugadoras y a unas 3.000 personas, en un ambiente familiar y deportivo que refuerza el auge de esta disciplina.

Organizada por el RC Celta junto a Máis Enerxía, la competición ha dado un paso adelante en participación y seguimiento respecto a su estreno. Cerca de 50 equipos de Galicia, Portugal y otros puntos de España disputaron alrededor de 100 partidos en categorías alevín, infantil y cadete.

Equipos Copa Máis Enerxía. / FdV

La presencia de clubes gallegos como el Racing Club Ferrol, el Victoria CF de A Coruña y el Victoria FC de Santiago de Compostela, especialmente visibles durante la jornada del viernes, puso en valor el peso del fútbol femenino autonómico dentro del torneo.

La Copa Máis Enerxía mantiene además un carácter diferencial: es el único torneo centrado exclusivamente en jugadoras de cantera, una apuesta pionera que busca generar oportunidades reales para niñas y jóvenes que ven en el fútbol una ilusión de futuro.

El buen tiempo y el gran ambiente vivido durante todo el fin de semana acompañaron una cita marcada por valores como el esfuerzo, el compromiso y el trabajo en equipo.

Partido Copa Máis Enerxía. / Jose Lores

El papel de Máis Enerxía como patrocinador principal ha sido clave en el impulso de esta iniciativa.

«Sentimos orgullo de formar parte de un proyecto que no solo promueve el deporte, sino que también contribuye a construir referentes y oportunidades para las nuevas generaciones de futbolistas desde Galicia. La Copa Máis Enerxía ya es una realidad consolidada y queremos seguir impulsando su crecimiento en los próximos años», destacan desde la compañía.

Con esta segunda edición, la Copa Máis Enerxía refuerza su posicionamiento como referencia en el fútbol base femenino y avanza en su objetivo de convertirse en una cita imprescindible dentro del calendario deportivo internacional.