La Copa Máis Enerxía se afianza como cita clave del fútbol base femenino
El torneo reunió durante tres días a cerca de mil jugadoras y a unas 3.000 personas
B. C.
La segunda edición de la Copa Máis Enerxía ha finalizado este fin de semana en A Madroa consolidándose como una de las iniciativas más destacadas del fútbol base femenino. El torneo reunió durante tres días a cerca de mil jugadoras y a unas 3.000 personas, en un ambiente familiar y deportivo que refuerza el auge de esta disciplina.
Organizada por el RC Celta junto a Máis Enerxía, la competición ha dado un paso adelante en participación y seguimiento respecto a su estreno. Cerca de 50 equipos de Galicia, Portugal y otros puntos de España disputaron alrededor de 100 partidos en categorías alevín, infantil y cadete.
La presencia de clubes gallegos como el Racing Club Ferrol, el Victoria CF de A Coruña y el Victoria FC de Santiago de Compostela, especialmente visibles durante la jornada del viernes, puso en valor el peso del fútbol femenino autonómico dentro del torneo.
La Copa Máis Enerxía mantiene además un carácter diferencial: es el único torneo centrado exclusivamente en jugadoras de cantera, una apuesta pionera que busca generar oportunidades reales para niñas y jóvenes que ven en el fútbol una ilusión de futuro.
El buen tiempo y el gran ambiente vivido durante todo el fin de semana acompañaron una cita marcada por valores como el esfuerzo, el compromiso y el trabajo en equipo.
El papel de Máis Enerxía como patrocinador principal ha sido clave en el impulso de esta iniciativa.
«Sentimos orgullo de formar parte de un proyecto que no solo promueve el deporte, sino que también contribuye a construir referentes y oportunidades para las nuevas generaciones de futbolistas desde Galicia. La Copa Máis Enerxía ya es una realidad consolidada y queremos seguir impulsando su crecimiento en los próximos años», destacan desde la compañía.
Con esta segunda edición, la Copa Máis Enerxía refuerza su posicionamiento como referencia en el fútbol base femenino y avanza en su objetivo de convertirse en una cita imprescindible dentro del calendario deportivo internacional.
- 1-1 | El Deportivo y el Málaga firman las tablas
- La Xunta adjudica por 1,3 millones de euros la ampliación de los talleres del instituto de Curtis
- Así está la clasificación de Segunda División: el Racing cae goleado y el Deportivo se queda a dos puntos del liderato
- La investigación por el presunto fraude en la oposición de la Seguridad Social en A Coruña apunta al uso de pinganillos y otros dispositivos electrónicos
- Ni un euro, ni una finca, ni la casa: tres hermanos renuncian a la herencia y se lo dejan todo a sus hermanas. El motivo emociona a Muros: “Era lo justo”
- El Dépor Abanca jugará un año más en la Liga F: la derrota del Alhama lo certifica
- Los hórreos de A Coruña, de despensa agrícola a refugio de la memoria: 'Son el testimonio de otras épocas
- Cuatro Caminos, el barrio que lo tiene todo: 'Eso sí, los vecinos levantan mucho la cabeza