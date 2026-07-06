«Ayudamos a los municipios a resolver problemas reales de gestión»

Nerea Míguez, Directora de Soluciones en Vodafone Empresa, explica cómo desde la operadora se busca conseguir que PYMES y autónomos desarrollen su actividad sin abandonar el entorno rural

Como ingeniera de la Universidad de Vigo, conoce la compleja orografía gallega. ¿Cómo contribuye Vodafone Empresas a que la conectividad consolide el tejido empresarial e institucional de la región?

Galicia cuenta con una realidad geográfica muy particular y una gran dispersión poblacional. Por eso, en Vodafone Empresas entendemos la conectividad como una infraestructura crítica al mismo nivel que la energía o el transporte. Nuestro trabajo es eliminar la brecha geográfica combinando despliegues de red móvil, fibra y soluciones inalámbricas como el 5G. De hecho, acabamos de hacer público un acuerdo con Satélite Connect Europe para ofrecer soluciones satelitales a partir de 2027 directamente en el teléfono móvil. Todas estas inversiones nos permiten atraer talento, fijar población y generar actividad económica en el territorio.

Su colaboración con la Xunta permitió levantar 68 torres y conectar a 210 núcleos rurales. ¿Qué impacto directo tiene este despliegue en las pymes y autónomos rurales?

El impacto es muy tangible. Estos 68 nodos cubren a unos 5.000 gallegos que antes carecían de cobertura. Disponer de banda ancha permite que alojamientos rurales o restaurantes puedan vender online, relacionarse con clientes y proveedores en tiempo real, acceder a la nube y automatizar procesos. Esto incrementa directamente la viabilidad y el crecimiento de los negocios, frenando la despoblación rural y permitiendo a los profesionales desarrollar su proyecto de vida sin abandonar su entorno.

El caso del Grupo Dávila en el puerto de Vigo fue galardonado en los premios Socinfo Digital Puertos TIC. Como socio tecnológico, ¿cómo transforma el 5G y el IoT una infraestructura logística tan vital?

El puerto de Vigo es un entorno muy exigente donde tecnologías como el 5G y el IoT permiten monitorizar activos en tiempo real, optimizar la logística y mejorar la trazabilidad de las mercancías, traduciéndose en eficiencia operativa. Además, la conectividad avanzada es clave para la seguridad: integra sistemas de videovigilancia, control de accesos y análisis predictivo para anticipar incidencias. Esto da lugar a puertos más inteligentes y seguros, fundamentales para la competitividad de Galicia como nodo logístico. El 5G aporta soberanía del dato y baja latencia, permitiendo operar con mayor control y productividad en el presente.

Tras liderar el desarrollo de tecnologías disruptivas en el norte, ¿cómo están aplicando las empresas gallegas el 5G e IoT como herramientas reales de optimización?

Hace más de cinco años empezamos a desplegar una red privada con el CTAG en Galicia, una de las primeras en España. Comprobamos que, además de la tecnología, se requería un cambio de mentalidad. Hoy el 5G es una herramienta real con casos de uso concretos que redefinen la industria. Por su parte, el IoT ha evolucionado hasta ser clave en logística, salud y teleasistencia para el cuidado de personas. Vodafone Empresas ha formado parte de este viaje desde el inicio; en nuestros más de 25 años en España, sumamos ya unos 17 millones de dispositivos conectados.

¿Cómo ayuda Vodafone Empresas a los municipios gallegos a transformarse en 'smart cities' para gestionar de forma eficiente sus servicios públicos?

Estas soluciones son plenamente escalables; lo que se implementa en grandes urbes puede aplicarse en municipios más locales como Vilagarcía de Arousa o Verín. Ayudamos a las administraciones a convertirse en territorios inteligentes resolviendo problemas reales de gestión. En el ámbito del agua, implantamos soluciones para detectar fugas y optimizar consumos; en el alumbrado, ajustamos la intensidad según la necesidad para reducir costes y emisiones; y en atención ciudadana, ofrecemos plataformas de interacción y teleasistencia. Esto es especialmente relevante en Galicia por su envejecimiento poblacional, logrando una mayor eficiencia de los recursos, calidad de vida y sostenibilidad.

Ante el aumento de ciberataques a pymes y sector público, ¿cómo se integra la seguridad en su propuesta para que un negocio local esté protegido sin ser experto?

Somos conscientes de que muchas pymes y administraciones locales no disponen de equipos especializados ni de profesionales en ciberseguridad, un perfil muy escaso actualmente. La clave de nuestra propuesta es la integración y la simplicidad: entregamos la seguridad dentro de la propia conectividad. Incluimos protección en red, detección de amenazas, soluciones gestionadas y el acompañamiento de nuestros expertos. El objetivo es convertir la ciberseguridad en un servicio accesible, gestionado y transparente para que cualquier negocio local se centre en su actividad con la certeza de que su infraestructura digital está protegida.

Con más de 25 años de trayectoria en España, ¿cuál es el compromiso de Vodafone Business con el futuro digital de Galicia para la próxima década?

Galicia es una región estratégica para nosotros. Contamos con una plantilla de profesionales sobre el terreno que atiende directamente las necesidades de empresas y administraciones públicas. Nuestro compromiso es seguir siendo el socio tecnológico de referencia en su transformación digital, manteniendo la colaboración histórica que compartimos con la Xunta de Galicia. Esto pasa por continuar invirtiendo en infraestructuras, seguir desplegando 5G en el entorno rural, evolucionar hacia nuevos servicios digitales y acompañar al tejido local con soluciones adaptadas a su realidad para que Galicia sea protagonista de su futuro.