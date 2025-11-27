BCP de Experian, la herramienta que aporta visibilidad a la morosidad vecinal

La morosidad silenciosa en las comunidades de propietarios siempre ha sido un terreno incierto. Un vecino que deja de pagar durante meses, una derrama que nunca llega, un recibo atrasado que empieza a crecer… Hasta ahora, estos impagos quedaban dentro de las paredes de cada edificio, sin que el sistema financiero tuviera forma de conocerlos.

Esa falta de visibilidad provocaba que una deuda comunitaria —que afecta al mantenimiento del inmueble y a la convivencia— apenas tuviera impacto fuera de la propia finca.

Esa situación da un giro con la llegada de Badexcug Comunidades de Propietarios (BCP), la nueva solución de Experian, que por primera vez en España incorpora este tipo de morosidad al principal bureau de crédito del país.

Un tipo de deuda que deja de ser invisible

Los impagos en comunidades no son una cuestión menor. El 38% de las comunidades españolas declaran haber tenido problemas de morosidad y la deuda acumulada alcanza cifras superiores a los 1.600 millones de euros, según el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas.

Hasta ahora, esta información no aparecía en ningún fichero de referencia, por lo que los bancos, financieras, aseguradoras, telcos o compañías de utilities no podían conocer si un cliente arrastraba impagos con su comunidad.

BC cambia este escenario: los administradores de fincas pueden registrar en la plataforma las deudas pendientes y hacer que esta información forme parte del bureau Badexcug, utilizado a diario por decenas de sectores para evaluar riesgos y conceder créditos.

Qué supone para las entidades financieras y las empresas

La incorporación de este nuevo tipo de impago tiene un impacto directo en la toma de decisiones.

Cuantos más datos posee una entidad sobre la situación financiera de una persona, más capacidad tiene para analizar si debe conceder un crédito, autorizar una operación o permitir el acceso a un servicio.

Con BCP, la información sobre impagos comunitarios pasa a estar disponible para bancos, entidades financieras, operadoras de telefonía, aseguradoras, utilities y fintech. Es una fuente adicional de transparencia que permite fundamentar mejor cualquier decisión vinculada al riesgo.

BCP: una herramienta para prevenir y recuperar deuda

Además de ofrecer una visibilidad sin precedentes, BCP funciona como una solución de recobro para los administradores. La inclusión en el fichero y la notificación previa al vecino actúan como un incentivo al pago, lo que ayuda a frenar el crecimiento de la deuda antes de que derive en procesos largos o costosos.

El objetivo es claro: detectar los impagos cuanto antes y proporcionar a la comunidad herramientas que permitan gestionarlos con mayor eficacia y sin tensiones innecesarias entre vecinos.

BCP de Experian, la solución que visibiliza a los morosos en comunidades de propietarios / Shutterstock

Una solución pensada para administradores y comunidades

Darse de alta en el sistema es sencillo. Los administradores que lo deseen pueden incorporar las deudas de su comunidad con apenas unos pasos y acceder a un panel con información clave para agilizar reclamaciones, evitar impagos recurrentes y sostener la salud económica del edificio.

BCP está integrado en entorno online, cuenta con controles que garantizan el cumplimiento de la normativa española en materia de protección de datos y pone en manos de los administradores una información que antes no existía en ningún otro archivo público ni privado.

A día de hoy, cientos de administradores de fincas ya se han adherido y han empezado a utilizar el sistema como parte de sus rutinas de gestión.

Un avance significativo para el ecosistema financiero

Con la incorporación de las deudas de comunidades, Badexcug se convierte en el único fichero del país que ofrece una visión completa de este tipo de morosidad. El convenio entre Experian, el Consejo General de Administradores de Fincas y otros Colegios territoriales, permite sumar permite sumar al bureau líder una información que hasta ahora permanecía escondida, reforzando la precisión en el análisis de riesgo.

Para las comunidades, supone una forma más sólida de defender su salud financiera. Para los administradores, un apoyo en una de las tareas más delicadas de su trabajo. Y para el sistema financiero, una nueva pieza en el puzle de datos que permite decidir con mayor fundamento.

Hacia un modelo más transparente para todos

Experian da un paso relevante con BCP: iluminar un tipo de deuda que permanecía en la sombra y facilitar que comunidades de vecinos, empresas y entidades financieras dispongan de un sistema más robusto, más claro y más justo.Porque cuando la información es completa, las decisiones también lo son.

Consulta todos los detalles del servicio en www.experian.es/bcp