Inés Rey: «A Coruña es el mejor lugar de Europa para disfrutar del eclipse»

A Coruña tiene este año una propuesta turística muy ambiciosa para 2026. ¿Cuál es el mensaje que se busca transmitir?

El mensaje es claro: A Coruña es una ciudad que vive la cultura, que apuesta por la creatividad y que ofrece experiencias únicas durante todo el año. Somos un destino atlántico consolidado, pero también una ciudad en constante evolución, capaz de liderar proyectos culturales, científicos y turísticos de primer nivel. No hablamos solo de cifras, que también son muy positivas, sino de un modelo de ciudad que pone a las personas, el talento y la calidad de vida en el centro.

Uno de los grandes ejes de la estrategia turística es el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto. ¿Por qué es tan importante este acontecimiento para la ciudad?

Porque estamos ante un fenómeno absolutamente excepcional. No se vive en A Coruña desde 1905 y no volverá a repetirse hasta el año 2180. Eso ya lo convierte en un hito histórico, pero además nuestra ubicación hace que seamos el mejor lugar de Europa para observarlo. Queremos que ese día sea una experiencia inolvidable tanto para la ciudadanía como para las miles de personas que nos visitarán, y por eso llevamos meses trabajando de forma coordinada desde el Concello.

Bajo el lema ‘A Coruña, CidadEclipse’, se han anunciado numerosas acciones. ¿En qué va a consistir esa programación?

Hemos diseñado una programación muy transversal. Habrá exposiciones, charlas divulgativas, actividades culturales y acciones específicas en los barrios. Desde marzo desarrollaremos una campaña informativa en centros educativos y cívicos para que todo el mundo sepa cómo observar el eclipse de forma segura. Nuestra red de Museos Científicos tendrá un papel clave, con una programación especial en el Planetario y una exposición itinerante, y también implicaremos al comercio local y a los mercados municipales con una imagen creada por el artista coruñés Antón Lezcano.

¿Cómo se está preparando la ciudad para el propio día 12 de agosto?

Con mucha planificación y responsabilidad. Habilitaremos puntos principales de observación en el Portiño, el Parque de Bens y el Monte de San Pedro, con un dispositivo especial de tráfico y aparcamientos disuasorios. Además, habrá puntos de observación en todos los distritos y un espacio accesible para personas con movilidad reducida. Queremos que todo el mundo pueda disfrutar del eclipse en condiciones de seguridad y comodidad. Ese día también habrá una programación cultural especial, con actuaciones de Los Satélites y un concierto muy singular de la Banda Municipal de Música, interpretando bandas sonoras de películas con temática espacial.

El eclipse coincide además con congresos científicos y la llegada de cruceros. ¿Qué impacto espera el Concello?

Un impacto muy relevante, tanto turístico como económico y de proyección internacional. Esa semana se celebrarán dos congresos astronómicos de primer nivel y el propio 12 de agosto tendremos cinco cruceros en el puerto. Los hoteles ya están registrando un alto número de reservas. Pero más allá de los datos, lo importante es que el mundo va a mirar a A Coruña, y queremos estar a la altura, mostrando nuestra capacidad organizativa y nuestra identidad como ciudad abierta y acogedora.

A Coruña es candidata para entrar en la Rede de Cidades Creativas da UNESCO en la categoría de cine y audiovisual. ¿Qué supone este paso?

Supone reconocer un trabajo que lleva décadas gestándose. A Coruña es cuna del audiovisual español, con José Sellier como pionero, y hoy cuenta con un ecosistema consolidado: productoras de referencia, profesionales con prestigio internacional, infraestructuras especializadas y capacidad para acoger rodajes de gran nivel. Presentar esta candidatura es un paso natural y muy ilusionante, que afrontamos de la mano del sector, con el objetivo de lograr el nombramiento en marzo de 2027.

¿Qué fortalezas diferencian a A Coruña frente a otras ciudades candidatas?

Nuestro talento creativo, nuestras infraestructuras y también nuestro entorno. Contamos con instalaciones punteras como la Ciudad de las TIC y el Coruña Estudio Inmersivo, pero también con una ciudad que funciona como plató natural, con mar, patrimonio y una luz muy reconocible. Además, tenemos una política cultural estable y ambiciosa, que entiende la creatividad como motor de desarrollo urbano sostenible e inclusivo. Si somos elegidos, seríamos la primera ciudad gallega en formar parte de esta red, algo que nos llena de orgullo.

El balance del 2025 en cuanto a datos turísticos es muy positivo. ¿A qué atribuye este crecimiento?

A una estrategia coherente y sostenida en el tiempo. En 2025 crecimos un 20% en visitantes extranjeros y un 12,8% en turismo nacional, mejoramos la ocupación hotelera y aumentaron notablemente las escalas de cruceros. Estos datos no son casuales: responden a una política que apuesta por experiencias diferenciadas, por la cultura, el deporte y los grandes eventos, pero también por la autenticidad y la calidad.

La cultura parece ser uno de los grandes motores de esa estrategia.

Sin duda. A Coruña cuenta con la mejor red de espacios culturales de Galicia y con equipamientos como el Coliseum, que en 2025 batió su récord de eventos y alcanzó más de 360.000 asistentes. Este año ya tenemos confirmadas 23 actuaciones musicales, muchas de ellas exclusivas en Galicia. A eso se suma una programación estival que el pasado verano reunió a más de 800.000 personas, y eventos consolidados como el Morriña Festival, el Encontro Mundial de Humorismo, Atlantic Pride o Noites do Porto.

¿Qué idea le gustaría que calase en el visitante?

Que A Coruña no es solo un destino que se visita, sino una ciudad que se vive. Somos creativos, atlánticos, abiertos al mundo y orgullosos de nuestra identidad. Apostamos por un turismo sostenible, cultural y de calidad, capaz de acoger grandes eventos sin perder nuestra esencia. Y este 12 de agosto, cuando el mundo mire al cielo, queremos que lo haga desde A Coruña.