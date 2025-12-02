Gastrobar Pérez sopla las velas de su tercer aniversario en A Coruña

Cuando el matrimonio formado por José Luis Vázquez Domínguez y María del Carmen Pérez García decidió dar el salto de Ourense a A Coruña, sabían que no sería un camino sencillo. Traían la experiencia de un local histórico —Bar Pérez, un local familiar que este año cumplió 57 años— para afrontar el reto de abrir un proyecto nuevo en una ciudad que siempre habían visitado, pero en la que no habían vivido. Hoy, tres años después, el balance no puede ser más positivo: Gastrobar Pérez se ha convertido en un punto de encuentro para quienes buscan cocina tradicional, buen ambiente y una oferta variada durante todo el día, desde el desayuno hasta la cena.

El espíritu del local nace del deseo de traer a A Coruña la esencia del ‘Pérez’ ourensano, pero con un aire más moderno y actual. «En Ourense es más de siempre, más tradicional; aquí quisimos darle un toque fresco», explica Carmen. Esa mezcla se refleja en una carta que combina los platos de toda la vida —pulpo de feira, chipirones, rabo de toro— con propuestas más contemporáneas como el pambao o los langostinos kataifi. La variedad es una seña de identidad: hay opciones de picoteo, raciones para compartir y platos individuales. «Queríamos que todo el mundo encontrase algo que le apeteciera. Arriesgamos, pero funcionó».

La oferta se completa con desayunos y meriendas, donde destacan las tartas caseras, las filloas, los crepes o los pinchos. Y cada mediodía, un menú del día de 15 euros con dos primeros, dos segundos y postre o café, muy valorado por la clientela de oficinas y comercios de la zona.

Gastrobar Pérez se ubica en un lugar estratégico, junto a la Plaza de Lugo, una de las áreas más dinámicas de la ciudad. Ese movimiento constante se nota en la clientela: turistas, compradores, trabajadores, vecinos… «Tenemos mucha variedad, y también una base muy fiel desde el primer día», cuenta Carmen. La conexión con Ourense sigue viva: hay coruñeses que descubrieron el local aquí y ahora visitan el original, y ourensanos que viven en A Coruña y encuentran en el gastrobar un pedacito de casa.

No todo ha sido fácil. Las obras recientes en la zona supusieron un bache duro. «Fueron seis o siete meses muy complicados», recuerda. Pero la reapertura y la nueva terraza dieron un impulso decisivo al local, que hoy vive su mejor momento.

Al cumplir estos tres años, el agradecimiento es la palabra que más se repite. «Estamos muy contentos y muy agradecidos con A Coruña. La aceptación es enorme y solo queremos seguir creciendo». Y, quién sabe, quizá algún día abrir un segundo local en la ciudad: «Si seguimos así, no lo descartamos», anuncia la hostelera.

Mientras tanto, José Luis y Carmen continúan cada día al frente del negocio familiar que empezó hace casi seis décadas en Ourense y que hoy sigue escribiendo su historia, ahora también en A Coruña. Tres años no son nada… y lo mejor está por venir.