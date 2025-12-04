Makkan Club y Punto Cero Estudio de Danza: dos empresas que contaron con el respaldo de Afigal para emprender

El objetivo fundamental de Afigal es que ningún proyecto empresarial viable se quede sin financiación por falta de garantías. En este sentido, en lo que va de año la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) ha avalado a 956 proyectos empresariales de pymes, emprendedores y autónomos facilitándoles más de 94 millones de euros para mejorar su competitividad y generar empleo.

La finca de eventos Makkan y la escuela de baile Punto Cero Estudio de Danza son dos de las numerosas pymes que año tras año reciben el respaldo de Afigal para emprender.

Una finca para celebrar

Makkan Club es una finca de eventos que, en apenas cuatro años desde su apertura, se ha consolidado como un referente en A Coruña para todo tipo de celebraciones. Su combinación de espacios al aire libre, cocina propia y una piscina abierta durante todo el verano la han convertido en destino habitual de bodas —su especialidad— y en punto de reunión en fechas señaladas.

Óscar Roca, CEO de Makkan Club, explica que su proyecto nació con la ambición de crear una finca de eventos versátil que se diferenciara de la oferta existente y dinamizara el calendario social de A Coruña. “Afigal fue la palanca decisiva que nos permitió hacerlo realidad: aportó el aval necesario en nuestro emprendimiento para acceder a financiación bancaria en condiciones competitivas y redujo la incertidumbre del arranque. El resultado es que hemos validado con creces esa confianza: hoy Makkan es un caso de éxito local y un espacio de referencia para bodas y celebraciones y una operativa sólida construida sobre bases financieras seguras gracias a su apoyo”, asegura Óscar Roca.

Una escuela de danza para todos los públicos

David Freire y Noa Martínez son los directores de Punto Cero Estudio de Danza, una escuela de baile situada en Espacio Coruña que nace con el objetivo de acercar el baile a todos los perfiles de público y a todas las edades, desde los perfiles más profesionales a los aficionados y en todos los rangos de edad: “Desde los 4 años hasta que la persona quiera”, explica David. En unas instalaciones de 900 metros cuadrados, donde todo está cuidado al detalle, 17 profesores enseñan desde estilos más comerciales como el reguetón o el baile urbano hasta danza clásica y estilos latinos.

Se trata, en palabras de David, de un proyecto muy ambicioso que “sin Afigal no hubiera tenido cabida”. Y es que lanzarse a una aventura de estas características con solo 25 años, edad de ambos emprendedores, afirma “no es fácil”. De la ayuda de la SGR destaca la cercanía en el trato y la predisposición para sacar el proyecto adelante: “Estaban pendientes de cada paso y esto, en un proceso largo y complicado como éste, se agradece mucho”.

Una dilatada experiencia

Afigal cuenta con más de 13.000 socios en las provincias de A Coruña y Lugo y tiene una dilatada experiencia de más de 40 años en el campo de los servicios financieros destinados a pymes, emprendedores y autónomos. Entre sus funciones están conseguir para sus asociados las mejores líneas financieras con entidades bancarias y administraciones públicas, como la que cada año pone en marcha la Xunta de Galicia a través del Igape, así como otorgar avales financieros, técnicos y especiales y prestar asesoramiento financiero.

La SGR, con sede en A Coruña, dispone de delegaciones en Ferrol, Santiago, Lugo y Carballo. Las empresas interesadas en ponerse en contacto u obtener más información, pueden enviar un correo electrónico a comercial@afigal.es o llamar al número de teléfono 981 216 276.