Gastronomía, termalismo y música en vivo: Iberik Gran Balneario de Guitiriz presenta su programación navideña tras ser premiado como 'Mejor Balneario 2025'

Iberik Hoteles ha desvelado su programación navideña para la temporada 2025-2026, poniendo el foco en su buque insignia: el Iberik Gran Balneario de Guitiriz. La cadena hotelera apuesta este año por recuperar el esplendor de las grandes galas, ofreciendo una experiencia que fusiona la tradición termal con una propuesta gastronómica de vanguardia, diseñada especialmente para familias y parejas que buscan celebrar sin alejarse de Galicia.

El complejo hotelero / LOC

El 'Mejor Balneario' para una Navidad inolvidable

Esta temporada festiva llega con un motivo extra de celebración. El Iberik Gran Balneario de Guitiriz acaba de ser reconocido con el galardón a 'Mejor Balneario' en los prestigiosos Premios Wellness Experience 2025, celebrados el pasado 17 de noviembre en el marco del salón Piscina & Wellness Barcelona. El jurado valoró especialmente la respetuosa renovación realizada, que ha sabido integrar la sostenibilidad y el confort contemporáneo sin perder la esencia histórica del edificio, consolidándolo como un referente del turismo de salud y bienestar en España.

Bajo esta filosofía de Hoteles con alma, la programación navideña destaca por cuidar cada detalle, desde la llegada del huésped hasta el último brindis.

Nochebuena: Elegancia y tradición familiar

Para la noche del 24 de diciembre, el balneario ha diseñado una velada íntima y sofisticada. La celebración comenzará con una copa de bienvenida a las 20:45 h en la cafetería, dando paso a una cena de gala.

La propuesta culinaria rinde homenaje al producto del mar y la tierra, con platos destacados como la vieira San Simón, el canelón de bogavante y changurro, y el tradicional bacalao Navidad Iberik, cerrando con delicias de lechal.

Comida en el restaurante del Iberik Gran Balneario de Guitiriz / LOC

La velada estará amenizada por la música en directo de Nunzia Giannota, creando una atmósfera envolvente. Pensando en los más pequeños, el hotel ha confirmado la visita de Papá Noel a las 23:15 h para la entrega de regalos, asegurando la magia para toda la familia.

Fin de Año: Una despedida por todo lo alto

Para despedir el 2025, Iberik Gran Balneario de Guitiriz despliega su alfombra roja. La Gran Gala de Fin de Año promete ser una de las citas más exclusivas de la provincia. El menú gastronómico diseñado para la ocasión incluye exquisiteces como salpicón de centollo y mango, rodaballo al horno con crema de trigueros y crujiente de cochinillo con manzana asada.

El balneario ha diseñado dos menús diferentes para celebrar de la mejor manera la Nochebuena y la entrada del nuevo año en unas instalaciones de ensueño

Tras las tradicionales uvas de la suerte, la fiesta continuará con cotillón y barra libre amenizada por DJ Eventec. Para garantizar el descanso tras la celebración, el programa incluye un tentempié de madrugada y, para el día 1 de enero, un completo Brunch de año nuevo y la posibilidad de late check-out hasta las 15:00 horas.

Bienestar y Termalismo: El complemento perfecto

Lo que diferencia a esta propuesta de otras opciones en la zona es la inclusión del bienestar, avalada ahora por su reciente premio nacional. Tanto los programas de Nochebuena (desde 220€ por persona) como los de Fin de Año (340€ por persona) incluyen alojamiento y acceso al circuito acuático del balneario. Esto permite a los asistentes comenzar o terminar el año sumergidos en las famosas aguas mineromedicinales de Guitiriz, convirtiendo la fiesta en una experiencia de salud y desconexión.

Una de las habitaciones del hotel / LOC

Otras propuestas en Galicia y Cataluña

Aunque Guitiriz es el gran protagonista por su cercanía y capacidad, Iberik Hoteles también ha lanzado programas especiales en Iberik Augas Santas Balneario & Golf (Ribeira Sacra), con una fuerte apuesta por la animación infantil y vídeo 360º para familias, y en Iberik Rocallaura Balneari (Lleida), donde se celebrarán tradiciones locales como el "Caga Tió".

Sobre Iberik Hoteles Iberik Hoteles es una cadena que destaca por su apuesta por la excelencia, la hospitalidad y el bienestar. Con el Gran Balneario de Guitiriz, recuperado en 2023, la compañía ha devuelto a la vida uno de los emblemas del termalismo en España, ofreciendo instalaciones modernas (circuito hidrotermal, gimnasio, pádel) en un edificio cargado de historia. Para más información: iberikhoteles.com / reservas.guitiriz@iberikhoteles.com / 982 92 00 90