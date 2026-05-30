Un verano en inglés, naturaleza y actividades para conciliar con British Royal School

El British Royal School, situado en A Zapateira, organiza este verano su Summer Camp, una propuesta pensada para que niños y jóvenes disfruten de las vacaciones en un entorno educativo, lúdico y en contacto con la naturaleza. El campamento se desarrollará durante el mes de julio, aunque también habrá actividad en junio con el objetivo de facilitar la conciliación de las familias.

El programa ofrece una inmersión total en inglés, con tutores británicos y bilingües, y combina el aprendizaje del idioma con una amplia variedad de actividades al aire libre. Entre las propuestas figuran natación en piscina climatizada, deportes como baloncesto y fútbol, actividades acuáticas, pintura, baile, poesía, talleres de cuento, robótica y programación, juegos con aros y juegos tradicionales. También se incluyen salidas a la playa, surf, excursiones al parque acuático de Cerceda y actividades como montar a caballo.

Actividades acuáticas y máxima diversión en el Summer Camp / LOC

El contacto con la naturaleza es otro de los ejes del campamento. El centro cuenta con amplias zonas verdes, jardín y huerto, donde los participantes pueden cuidar cultivos y plantar lechugas, zanahorias o fresas. Además, se organizan talleres de reciclaje y plantación de árboles, con el objetivo de fomentar hábitos sostenibles desde edades tempranas.

El centro cuenta con amplias zonas verdes, jardín y huerto, donde los participantes pueden cuidar cultivos

Las instalaciones del colegio, con dos edificios y espacios exteriores, permiten desarrollar una programación variada durante toda la jornada. El horario del campamento es de 7.30 a 16.00 horas y las familias pueden escoger por quincenas. El centro dispone también de transporte por toda A Coruña.

La oferta se completa con monitores especializados y servicio de comida al aire libre. Los menús son caseros y equilibrados, elaborados en las propias cocinas del colegio con productos de cercanía y naturales. Incluyen dos platos y postre, además de fruta fresca a media mañana.

Información e inscripciones

Para más información, las familias pueden contactar con el British Royal School en los teléfonos 981 309 690 y 981 163 195. Además, en su página web hay detalles sobre las actividades que tienen preparadas para este verano. También se puede descargar en PDF el formulario de inscripción. Los usuarios pueden tener entre 3 y 13 años. Además, las familias cuentan con dos quincenas de julio para elegir en función de sus preferencias.