Cuando la tecnología y el trato humano se unen para transformar sonrisas

La odontología vive una transformación que ha cambiado para siempre la forma de cuidar la salud bucodental. La tecnología digital, unida a una visión cada vez más personalizada de los tratamientos, permite ofrecer soluciones más precisas, seguras y mínimamente invasivas. En Julien & Pastoriza Clínica Dental, en A Coruña, esa innovación se pone al servicio de las personas con un propósito claro: cuidar cada sonrisa respetando su naturalidad y hacer que la visita al dentista deje de ser una preocupación para convertirse en una experiencia de confianza.

Atrás quedó la idea de acudir al dentista únicamente cuando aparecía el dolor o surgía un problema. La odontología actual apuesta por adelantarse a las necesidades del paciente, apoyándose en un diagnóstico exhaustivo y una planificación minuciosa que permiten diseñar tratamientos totalmente personalizados desde el primer momento.

Dr. Javier Julien en el gabinete dental / LOC

En este cambio de paradigma, la tecnología se ha convertido en una gran aliada. Herramientas como el escáner intraoral, la radiología digital, el TAC 3D o la planificación digital ofrecen una visión completa y precisa de cada caso, permitiendo anticipar cada fase del tratamiento con un nivel de exactitud impensable hace apenas unos años. Además, el paciente puede entender mejor su situación e incluso visualizar el resultado antes de empezar, un paso que aporta tranquilidad, elimina incertidumbres y refuerza la confianza en todo el proceso.

"La tecnología no sustituye al profesional; le proporciona más información", apunta el doctor Julien

Porque la nueva odontología no solo busca recuperar la salud de la boca. También pretende devolver la seguridad para sonreír, respetando siempre la identidad de cada persona y demostrando que la tecnología, cuando se pone al servicio del bienestar, también puede tener un lado profundamente humano.

"La tecnología no sustituye al profesional; le proporciona más información para tomar mejores decisiones", explica el Dr. Javier Julien.

La estética apuesta por la naturalidad

La odontología estética ha dejado atrás las sonrisas artificiales para dar paso a resultados más naturales y personalizados. Hoy, cada tratamiento se diseña teniendo en cuenta las facciones, la expresión y la personalidad de cada paciente, buscando realzar su sonrisa sin perder su esencia.

Gracias a la planificación digital, es posible lograr una armonía entre dientes, encías y rostro con la máxima precisión. Además, la tendencia actual prioriza técnicas mínimamente invasivas que preservan el diente natural y ofrecen resultados duraderos y estéticos.

Una clínica para cuidar la sonrisa de toda la familia

En Julien & Pastoriza Clínica Dental apuestan por una atención integral y personalizada, adaptada a las necesidades de cada paciente. Su enfoque multidisciplinar reúne todas las especialidades odontológicas para ofrecer tratamientos coordinados y de máxima calidad.

Con los doctores Javier Julien y Lucía Pastoriza al frente, la clínica acompaña a personas de todas las edades, desde los más pequeños hasta los mayores, combinando experiencia, innovación y un trato cercano que convierte cada visita en una experiencia de confianza. Especialistas en implantología, cirugía oral y rehabilitación dental, completan su cartera de servicios con ortodoncia, estética dental, periodoncia, endodoncia, prótesis y odontopediatría.

Área de recepción de la clínica / LOC

Más allá de la tecnología, el equipo de Julien & Pastoriza considera que el verdadero valor de la odontología reside en dedicar tiempo a escuchar al paciente, explicar cada alternativa terapéutica y planificar cuidadosamente cada caso.

"Porque una sonrisa bonita no es la más llamativa, sino aquella que transmite salud, equilibrio y naturalidad", cuenta la Dra. Lucía Pastoriza.

JULIEN & PASTORIZA Clínica Dental Rúa Posse, 23, bajo, 15009 A Coruña Teléfono: 682690480