Arteixo inicia una campaña para que el vecino logre una rebaja del 15% en el recibo de la basura en 2026

El Concello de Arteixo inició esta semana una campaña de mejora de la recogida de la fracción de orgánico que posibilitará a los vecinos una rebaja del 15% en el recibo de la basura del 2026. El Concello ha instalado un cierre digital en el contenedor de orgánico con el objetivo de que solo puedan depositar esa fracción aquellos que hayan realizado la selección de residuos adecuada. Los contendedores de orgánico son los más sensibles a la entrada de otros residuos, ya que una bolsa con residuos inadecuados depositada en un contenedor de orgánico puede “manchar” el resto del contenido e inhabilitar para su reciclaje todo el contenedor. El cierre del contenedor se inicia ahora solo en el núcleo de Arteixo, y en las próximas semanas se iniciará el programa en el resto de núcleos del concello. Aquellos vecinos que quieran sumarse al nuevo programa de reciclaje en el contenedor de orgánico tendrán que solicitar una tarjeta electrónica que mediante un sistema digital les permitirá abrir el contenedor y depositar allí sus restos en una bolsa compostable.

¿Cómo solicitar la nueva llave electrónica?

Los vecinos que deseen acogerse a la rebaja del 15% del recibo de la basura podrán solicitar la llave electrónica de varias maneras: realizando todos los trámites a través de la web www.arteixo.org, poniéndose en contacto con el correo bonificacionrsu@arteixo.org y también acudiendo en persona a la casa consistorial en Arteixo de lunes a viernes entre las 09.00 y las 14.00 y de lunes a jueves entre las 16.30 y las 18.30 horas.

Sea a través de la administración electrónica o de forma presencial solo habrá que cubrir una solicitud (declaración responsable) con los datos del propietario titular de la vivienda. El formulario se puede obtener y presentar en www.arteixo.org o presencialmente en la casa consistorial de Arteixo. Es imprescindible presentar el DNI. Una vez presentada la solicitud se recibe la tarjeta electrónica y se accede al descuento de la tasa que se pagará en 2026.

La lectura de la tarjeta en el contenedor se efectúa a la derecha del pictograma ya instalado en todos los contenedores de orgánico. Se mantiene la tarjeta cerca hasta que se enciende la luz verde o se escuche la señal de apertura.

Hay que recordar que Arteixo municipalizó el servicio de recogida de residuos en 2018 y fue el primer concello de Galicia en instalar nuevas isletas de contenedores de cinco contenedores adaptadas a los parámetros de reciclaje que pide la Unión Europea. Las nuevas isletas reforzaron el reciclaje de las cinco fracciones principales de residuos: restos orgánicos, vidrio, papel-cartón, envases ligeros y la denominada fracción resto que incluye aquellos elementos que no entran en las otras fracciones y también está destinada a aquellos vecinos que no hayan podido separar sus residuos domésticos.

El Concello extiende la rebaja al rural y a los colectivos profesionales

El Concello de Arteixo inició el cierrre del contenedor orgánico en el núcleo de Arteixo y durante las próximas semanas lo hará en el resto de núcleos urbanos, pero también ha puesto en marcha otros programas medioambientales que beneficiarán a los que participen en ellos. Uno es el programa de utilización de composteros. Los interesados y que puedan tener un compostero en casa (está especialmente dirigido al ámbito rural) pueden solicitarlo, así como la guía de utilización, en la parcela municipal de obras en el polígono de sabón (avenida da Ponte). Allí también se les informará de cómo presentar la declaración responsable. Otros programas medioambientales están dirigidos a aquellos autónomos o empresas que desarrollen actividades profesionales. Según el número de programas en los que participen pueden lograr el 5%, el 9% o el 12% de rebaja en la tasa de basura.

También tienen que presentar una declaración responsable en el ayuntamiento o a través de la administración electrónica. Los programas en los que deberán participar y que ya se están ofreciendo por parte del Ayuntamiento son la recogida puerta a puerta del papel y cartón; el depósito del vidrio mediante el sistema VACRI (carga masiva por la parte de atrás del contenedor), la recuperación de comida; y la utilización de colectores privados para biorresiduos o monomateriales. La información pueden recabarla también por el mail específico bonificacionrsu@arteixo.org o en la web www.arteixo.org.