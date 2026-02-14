El Concello iniciará la obra de la travesía de Arteixo el 2 de marzo

El Concello de Arteixo iniciará las obras de humanización de la principal arteria de comunicación del núcleo de Arteixo el próximo 2 de marzo. Las obras comenzarán simultáneamente en el entronque de la travesía con la rotonda de Sabón, el cruce de la vía con la carretera que conduce a Morás y el encuentro de la travesía con las calles Reconquista e Independencia. La idea pasa por acelerar todo lo posible las labores de soterramiento de sistemas eléctricos y de telecomunicaciones y la demolición de varios inmuebles en el cruce con la carretera de Morás para eliminar el tapón de tráfico que provoca allí el estrechamiento de la travesía de Arteixo.

Las obras permitirán la mejora e humanización de 1,8 kilómetros de la travesía de Arteixo, concretamente los que van desde la rotonda de Sabón hasta el cruce con las calles Independencia y Reconquista. La magnitud de la travesía obliga al municipio a reformarla en varias fases, aunque esta primera fase será la que actuará sobre el tramo más largo.

Recreación virtual de la actuación / LOC

Antes de comenzar la licitación, el municipio acometió el proceso de la consecución de terrenos, en donde se firmaron convenios de cesión anticipada con varios propietarios afectados por la primera fase del proyecto de humanización de la Travesía de Arteixo y también se realizaron expropiaciones.

El objetivo básico de la reforma pasa por humanizar una travesía en la que deben convivir vehículos y peatones, que tiene una gran densidad demográfica, ya que en la travesía se calcula que viven cerca de 2.600 vecinos. Este primer tramo de la reforma mide cerca de 1,8 km y es el más necesitado de toda la travesía de Arteixo de este tipo de actuación.

La actuación, dividida en tres fases, supondrá la completa urbanización de esta vía, considerada una de las más importantes del término municipal, con una longitud superior a los 3,3 kilómetros. El proyecto incluye la creación de nuevos aparcamientos, zonas de descanso para peatones y la regulación del tráfico mediante la construcción de varias rotondas, con el objetivo de mejorar la movilidad, la seguridad vial y la calidad del entorno urbano.

Modernizar y revitalizar los espacios públicos

La humanización de la Travesía de Arteixo se enmarca dentro de la estrategia municipal para modernizar y revitalizar los espacios públicos, impulsando una transformación urbana sostenible y adaptada a las necesidades de vecinos y visitantes.

Nuevo espacio en Arteixo / LOC

Todas las propuestas contenidas en este proyecto redundarán en una mejora de la seguridad vial del entorno. Así, se dotará de ancho accesible y continuidad a las aceras, redefiniendo las secciones tipo de las mismas y uniendo los tramos inconexos. También se reordenarán las plazas de estacionamiento y las superficies de contenedores del ámbito. También se renovarán los firmes y pavimentos, y se adaptará la señalización horizontal y vertical a la nueva configuración proyectada.

Otro de los aspectos a mejorar pasará por ampliar y renovar la red de alumbrado público, dotándolo de tecnología LED. Carlos Calvelo señala que esta actuación «pretende mejorar así una zona muy habitada del casco urbano de Arteixo y continuar con soluciones integrales de urbanización que mejoren la calidad de vida de la zona».