Funeraria Apóstol inaugura el primer tanatorio de Oleiros

Oleiros ya cuenta con su primer tanatorio. El grupo Funeraria Apóstol inauguró el pasado 29 de mayo sus nuevas instalaciones en el polígono de Iñás, poniendo fin a una larga espera para un municipio que era el único gran concello del área metropolitana de A Coruña que todavía no disponía de este servicio funerario. La empresa también tiene tanatorios en Sada, Culleredo y Arteixo.

Interior del tanatorio. / Cedida

Manuel Espasandín, su presidente, explica que el nuevo equipamiento «está pensado para ser cómodo y práctico». El complejo gira en torno a un patio central presidido por una fuente que simboliza el camino de la vida y que está rodeada de olivos. «Es la piedra angular del complejo», explicó.

Patio exterior del tanatorio. / Cedida

El edificio, construído por Abaco, de diseño moderno y minimalista, dispone de cuatro salas de velatorio, una capilla y una cafetería con acceso independiente para poder dar servicio al público y a los trabajadores del polígono.

Uno de los elementos diferenciales del nuevo tanatorio es su columbario exterior, ubicado en una zona ajardinada y con capacidad para más de 250 huecos destinados al depósito de cenizas. A diferencia de otros servicios similares, no será necesario estar empadronado en el municipio para poder depositar las cenizas.

Columbario exterior. / Cedida

Las instalaciones también incorporan el primer crematorio de Funeraria Apóstol, un servicio que permitirá atender no solo a los cerca de 40.000 vecinos de Oleiros, sino también a familias de otros municipios del entorno.

Desde la empresa destacan que la creciente demanda de este tipo de servicios responde a la voluntad de muchas familias de optar por despedidas más ágiles e íntimas.

Capilla. / Cedida

El nuevo tanatorio ha supuesto además la creación de cuatro puestos de trabajo. Los empleados llevaban más de un año formándose en otros centros del grupo antes de la apertura oficial de las instalaciones.