Arteixo impulsa su renovación viaria

El Concello de Arteixo continúa avanzando en la mejora de la movilidad, la seguridad vial y la calidad de los espacios públicos mediante dos importantes actuaciones: la humanización de la travesía de Arteixo y la construcción de una nueva senda peatonal y ciclista en la Avenida da Praia, en el polígono de Sabón.

Ambos proyectos forman parte de la estrategia municipal para modernizar y revitalizar diferentes zonas del municipio, adaptándolas a las necesidades de vecinos, trabajadores y visitantes. Las intervenciones permitirán mejorar la convivencia entre vehículos y peatones, reorganizar el estacionamiento, reforzar la accesibilidad e impulsar los desplazamientos no motorizados.

Humanización de la travesía de Arteixo

La obra que se está acometiendo en la travesía de Arteixo ha alcanzado uno de sus primeros objetivos con la finalización de un nuevo aparcamiento situado al inicio de la vía, en la zona más cercana al cruce de Sabón. La urbanización de este espacio ha permitido habilitar 26 nuevas plazas de estacionamiento en un entorno que necesitaba este tipo de equipamientos. Una actuación de urbanización que cuenta con un presupuesto cercano a los 3,6 millones de euros.

Se trata del segundo aparcamiento abierto en pocas semanas, después de la puesta en funcionamiento de otro estacionamiento de 79 plazas en la calle Sinforiano López, perpendicular también a la travesía de Arteixo y a la avenida de Finisterre.

La primera fase abarcará desde la rotonda de Sabón hasta el cruce de las calles Reconquista e Independencia. Este primer tramo tiene una longitud aproximada de 1,8 kilómetros y es el que presenta una mayor necesidad de intervención. La actuación completa se desarrollará en tres fases y supondrá la urbanización integral de una de las vías más importantes del término municipal, con una longitud superior a los 3,3 kilómetros.

El proyecto incluye la creación de nuevos aparcamientos y zonas de descanso para peatones, así como la regulación del tráfico mediante la construcción de varias rotondas. Todas estas medidas buscan mejorar la movilidad, la seguridad vial y la calidad del entorno urbano.

También se dará continuidad y una anchura accesible a las aceras, conectando los tramos que actualmente se encuentran inconexos. Además, se reordenarán las plazas de estacionamiento y las superficies destinadas a los contenedores, se renovarán los firmes y pavimentos y se adaptará la señalización horizontal y vertical a la nueva configuración.

La intervención contempla igualmente la ampliación y renovación de la red de alumbrado público, que será dotada de tecnología LED.

El alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, señala que esta actuación «pretende mejorar así una zona muy habitada del casco urbano de Arteixo y continuar con soluciones integrales de urbanización que mejoren la calidad de vida de la zona».

Nueva senda peatonal y ciclista

Construcción de una nueva senda peatonal y ciclista. / Cedida

El Concello de Arteixo también ha iniciado la construcción de una nueva senda peatonal y ciclista en la Avenida da Praia, en el polígono de Sabón que cuenta con una inversión de 1,1 millones de euros y busca mejorar la movilidad y la seguridad en una de las zonas con mayor tránsito diario del área industrial. El plazo máximo previsto para la ejecución de las obras es de seis meses.

El proyecto contempla la creación de un itinerario de dos kilómetros, con una senda peatonal diferenciada en color ocre y un carril bici paralelo. Además, se enmarca en la estrategia municipal para impulsar la movilidad sostenible y favorecer los desplazamientos no motorizados en una de las áreas con mayor actividad económica de Galicia. De esta forma, permitirá reforzar la conexión de la red ciclista local y facilitar los desplazamientos de los trabajadores, al tiempo que mejorará la accesibilidad y la imagen urbana de uno de los principales accesos al área industrial.

La intervención también permitirá reorganizar el estacionamiento mediante la habilitación de 207 plazas, siete de ellas adaptadas para personas con movilidad reducida.