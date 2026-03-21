Arteixo reforzará el tejido de sendas peatonales y aparcamientos
El Concello construirá nuevas sendas peatonales en Sabón y aparcamientos en el núcleo de Arteixo | También se reformará la Casa de Baños y se reforzarán servicios como la recogida puerta a puerta en comercios
El Gobierno municipal de Arteixo acometerá nuevas inversiones como dos nuevas sendas peatonales en el polígono de Sabón y un nuevo aparcamiento en la calle Sinforiano López, una obra que empieza la semana que viene. El Concello ha reforzado partidas presupuestarias de inversiones ya iniciadas como la primera fase de la humanización de la travesía de Arteixo (se están acometiendo obras en 1,8 km de los 3,3 km totales de la travesía), una inversión que asciende a un total de 3,9 millones de euros; la fase final del complejo Balneario (anteriormente se habían reformado y abierto la planta primera del edificio principal, los jardines y la antigua capilla), que supondrá la reforma de la primera y segunda planta del edificio principal (1,9 millones de inversión total) y la reforma de la Casa de Baños (2,9 millones de inversión total); también se reforzarán servicios como la recogida puerta a puerta en los comercios, empresas y hostelería del papel/cartón y el vidrio.
El Concello también acometerá la construcción de dos nuevas sendas peatonales en las que también se añadirá carril-bici en el polígono de Sabón, una recorrerá la avenida da Praia (1,1 millones de euros de presupuesto) y otra en la avenida do Embalse (670.000 euros). Se plantean sendas naturales entre árboles para aproximarse lo máximo posible al embalse do Rexedoiro, acondicionando esos espacios como zona de ocio.
Se cubrirán la mayor parte de las cunetas actuales existentes para evitar caídas y por seguridad. Para dichas pluviales se entierra un tubo en la zona de la actual cuneta y se colocan sumideros.
Con estas dos propuestas se pretende crear unas áreas más humanizadas y urbanas y potenciar la movilidad alternativa peatonal.
El diseño y aumento de estos espacios peatonales se logra sin reducir el número de plazas de aparcamiento que se disponen en la actualidad, incluso ampliando el número de plazas de aparcamiento en la zona más próxima a la playa. En el acceso a la playa, se aumenta la plataforma para los vehículos y se mejora el acceso peatonal.
Arteixo humanizará seis calles en el barrio de las Repúblicas
El Gobierno municipal de Arteixo llevará al pleno de la semana próxima una modificación presupuestaria de 700.000 euros con el objetivo de iniciar la licitación de un proyecto de urbanización y humanización de seis calles, concretamente rúa República do Salvador, Nicaragua, República de Cuba, Honduras, Costa Rica y Cidade de Montevideo, que forman un barrio en el núcleo de Arteixo popularmente conocido como las Repúblicas y que ocupan un ámbito de más de 5.000 metros cuadrados. El proyecto incluye la construcción de nuevas aceras en los tramos que no existan y el ensanchamiento de las ya existentes; la renovación total de los pavimentos, renovación del alumbrado público con la instalación de modelos con más ahorro de energía y la renovación de la red de alcantarillado de pluviales y agua potable; dotación de nuevo mobiliario urbano y, en general, la mejora de la accesibilidad y la seguridad vial.
El proyecto busca mejorar los siguientes aspectos en las avenidas en las que se intervendrá para adaptar a los peatones el carácter canalizador que las calles poseen a su paso por el ámbito propio de aquellos núcleos que han surgido por el asentamiento poblacional en sus márgenes, también se mejorará el entorno de los pasos de peatones que pierden visibilidad debido al estacionamiento indebido de los vehículos, se solucionará la escasez de mobiliario urbano y de zonas de descanso que fomenten la estancia en la vía pública y se mejorará el estacionamiento y el aparcamiento en los cruces. Carlos Calvelo, alcalde de Arteixo, señala sobre esta actuación que será «la mejora de una de las zonas más pobladas del núcleo de Arteixo, y a la que nunca se le había dado un tratamiento integral».
En suma, la inversión potencia aspectos como la accesibilidad, la iluminación, la seguridad peatonal y la instalación de pequeños puntos verdes, que cumplan con la misión de mejorar la comodidad y la estética de las vías. La iluminación tiene dos ejes. Además de una mejora de los puntos de luz, se reformará el alumbrado para conseguir un consumo mínimo y potenciar el ahorro eléctrico. La intención es que, a su vez, se mejore considerablemente la iluminación, sobre todo cerca de los pasos de cebra, lo que repercutirá en una mayor seguridad viaria para conductores y peatones.
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