Arteixo reforzará el tejido de sendas peatonales y aparcamientos

El Gobierno municipal de Arteixo acometerá nuevas inversiones como dos nuevas sendas peatonales en el polígono de Sabón y un nuevo aparcamiento en la calle Sinforiano López, una obra que empieza la semana que viene. El Concello ha reforzado partidas presupuestarias de inversiones ya iniciadas como la primera fase de la humanización de la travesía de Arteixo (se están acometiendo obras en 1,8 km de los 3,3 km totales de la travesía), una inversión que asciende a un total de 3,9 millones de euros; la fase final del complejo Balneario (anteriormente se habían reformado y abierto la planta primera del edificio principal, los jardines y la antigua capilla), que supondrá la reforma de la primera y segunda planta del edificio principal (1,9 millones de inversión total) y la reforma de la Casa de Baños (2,9 millones de inversión total); también se reforzarán servicios como la recogida puerta a puerta en los comercios, empresas y hostelería del papel/cartón y el vidrio.

El Concello también acometerá la construcción de dos nuevas sendas peatonales en las que también se añadirá carril-bici en el polígono de Sabón, una recorrerá la avenida da Praia (1,1 millones de euros de presupuesto) y otra en la avenida do Embalse (670.000 euros). Se plantean sendas naturales entre árboles para aproximarse lo máximo posible al embalse do Rexedoiro, acondicionando esos espacios como zona de ocio.

Se cubrirán la mayor parte de las cunetas actuales existentes para evitar caídas y por seguridad. Para dichas pluviales se entierra un tubo en la zona de la actual cuneta y se colocan sumideros.

Con estas dos propuestas se pretende crear unas áreas más humanizadas y urbanas y potenciar la movilidad alternativa peatonal.

El diseño y aumento de estos espacios peatonales se logra sin reducir el número de plazas de aparcamiento que se disponen en la actualidad, incluso ampliando el número de plazas de aparcamiento en la zona más próxima a la playa. En el acceso a la playa, se aumenta la plataforma para los vehículos y se mejora el acceso peatonal.